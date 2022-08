Lyt til artiklen

Brøndby slog Basel med 1-0 i en intens kamp, hvor gæsternes nummer 23, Wouter Burger, gjorde sig særdeles upopulær.

Schweizernes midtbanespiller lagde sig ud med Brøndbys fans, og Anis Ben Slimane fortalte også, at han fik en rift af ham under et klammeri.

»Ja. Det var på fuld smadder, og jeg var i hvert fald klar til at slås, hvis han ville,« siger Anis Ben Slimane om sin rift og tilføjer om Wouter Burger.

»Når man kan se, at han begynder at spille lidt smart over for fansene, så vil man gerne støtte fansene. Han pegede ud mod fansene og sagde et eller andet med 'så kom' eller et eller andet, men jeg tror ikke, han havde lyst til, at nogen af dem skulle komme ind.«

»Det er klart, at det også giver noget boost, og det gør, at man får lyst til at gå lidt over grænsen,« forklarer Brøndby-profilen, som fik et ekstra kick af de meget veloplagte 15.000 Brøndby-fans.

»Når fansene er så vilde, som de er i aften, så har man for at sige det lige ud, lyst til at slås,« lyder det fra Slimane, som heldigvis endte med ikke at skulle ud i et større drama på banen.

I stedet kunne han se sit hold sejre i det, der virkelig gælder – fodbolden.

Det lykkedes med en stærk defensiv, og i anden halvleg stak Simon Hedlund sin angrebsmakker Marko Divkovic helt fri til scoring.

»Vi snakkede om, at vi skulle vise, at det var på Brøndby Stadion, vi spillede i dag, og det synes jeg, vi gør fra allerførste sekund af,« siger Slimane om forløbet og ser positivt på videre avancement, vel vidende at der venter en hård udfordring på udebane.

»Det er et rigtig fint udgangspunkt. Vi er foran 1-0 og ved, at Basel skal ud og jagte. Man har en tendens til, når man skal jagte et mål, at efterlade et bagrum, og man bliver måske lidt ukoncentreret og ivrig, og det skal vi se, om vi ikke kan udnytte,« pointerer Anis Ben Slimane.

Næste opgør for Brøndby er derby mod FC København på søndag.