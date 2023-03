Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han var den første på stedet.

Kasper Schmeichel forsøgte at hjælpe den dag i 2018, da Leicesters tidligere ejer Vichai Srivaddhanaprabha styrtede ned med helikopter.

Men han kunne hurtigt se, der ikke var noget at gøre, fortæller den danske landsholdsstjerne i et stort interview med The Sunday Times.

»Jeg løb hen imod det for at se, om der var noget, jeg kunne gøre,« fortæller Kasper Schmeichel, der kalder den modige handling for 'fjollet', fordi helikopteren var omgivet af flammer.

Den voldsomme oplevelse har også sat sine spor i den danske stjerne, der blev meget mere taknemmelig i forhold til sin egen familie.

»Men i lang tid var jeg meget mere bange. Det gik op for mig, at det eneste der skal til er en lillebitte ting, og så kan det være slut. I dag er det at flyve ikke min yndlingsting, og jeg ville aldrig sætte mig ind i en helikopter,« siger Kasper Schmeichel.

»Min logik vinder, når det kommer til at flyve, det er mere sikkert, det er aerodynamisk. Og så er min svoger pilot, han forklarer mig meget om det,« siger målvogteren.

Han havde et enormt godt forhold til Vichai Srivaddhanaprabha, der mistede livet i det voldsomme styrt. To andre personer var også ombord, og de omkom også i ulykken.