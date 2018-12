FC Groningen-direktør, Hans Nijland, indrømmer, at han ville elske at hente Arjen Robben tilbage til klubben efter 16 år.

Den 34-årige kantspiller annoncerede i weekenden, at han forlader Bayern München i slutningen af ​​sæsonen. Robben har siden erklæret, at han ikke har nogle planer endnu, men blandt de interesseret klubber, nævnes bl.a. Manchester United og Philadelphia Union.

Direktøren i FC Groningen håber imidlertid på, at Robben i stedet vil følge samme fodspor som de tidligere landsholdskammerater Robin van Persie og Dirk Kuyt ved at afslutte karrieren i barndomsklubben.

»Det ville være den ultimative drøm, hvis han sluttede sin karriere i FC Groningen,« fortæller Nijland ifølge Dagblad Noorden.

»Vi har haft kontakt med Arjens far, efter vi fandt ud af, at han vil forlade Bayern, men vi ved godt, at vi ikke er så attraktiv en klub for Robben. Han er en af de bedste spillere i verden.«

»Men jeg synes, at det vil være rigtig godt, hvis han gjorde det for klubben og for hollandsk fodbold.«

Robben tilbragte to sæsoner i Groningen, hvor han scorede 12 mål og lavede fem assists i 52 kampe, inden han tog til PSV Eindhoven i 2002.