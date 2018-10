Herning. Det er måske ikke altid sprudlende at se Danmarks fodboldlandshold i kamp, men danskerne kan fremvise defensivt spil i verdensklasse.

Kun to gange har landsholdet fraregnet straffesparkskonkurrencer og vikarlandsholdets kamp i Slovakiet lukket mål ind i 2018.

Det kan ingen andre af holdene i top-20 på verdensranglisten gøre bedre, viser en opgørelse Ritzau har lavet.

Næstbedst er Brasilien med tre indkasserede mål i år, mens Holland og Uruguay har lukket seks mål ind.

Fakta Verdensranglistens Top 20 - hvor mange mål lukker de ind? Indkasserede mål i straffesparkskonkurrencer er ikke talt med. Holdene er sorteret efter placering på verdensranglisten. Se opgørelsen her: Delt 1. Belgien: 8 indkasserede mål i 2018. Delt 1. Frankrig: 15. 3. Brasilien: 3. 4. Kroatien: 22. 5. Uruguay: 6. 6. England: 13 7. Portugal: 16 8. Schweiz: 10 9. Spanien: 14. 10. Danmark: 2*. 11. Argentina: 15. Delt 12. Chile: 9. Delt 12. Tyskland: 13. 14. Colombia: 8. Delt 15. Sverige: 12. Delt 15. Mexico: 16. 17. Holland: 6. 18. Polen: 16. 19. Wales: 8. 20. Italien: 11. * Fraregnet vikarlandsholdets 0-3-nederlag i Slovakiet. Listen er opgjort 16. oktober 2018. /ritzau/

Det varierer, hvor mange kampe holdene har spillet, men Danmark er også klart i front, hvis man regner indslæbte mål per kamp.

Landstræner Åge Hareide giver spillerne æren for Danmarks stærke defensiv.

»Vi har gode spillere. "Zanka" er vokset voldsomt som midtstopper. Samarbejdet med Simon Kjær har været formidabelt. Backerne er stabile og gode.«

»Vi har god fart i bagkæden, og vi kan variere mellem at stå højt og presse højt eller ligge lavt med et lavt pres. Og så er der en god indbyrdes forståelse med spillerne foran.«

»Efter William Kvist har Lasse Schöne og Thomas Delaney gjort det rigtig godt sammen defensivt på midtbanen. Så vi har dannet en blok, som har været god,« siger Åge Hareide.

Med til den pæne defensiv statistik hører, at Danmark ind imellem også har svært ved at score mål. Fire gange har Danmark spillet 0-0 i 2018.

»Det nemmeste i fodbold er at forsvare sig, det sværeste er at skabe noget offensivt. Sådan er det hos alle hold. Når vi ikke kan lykkes offensivt, så må vi spille til nul, og det har vi været dygtige til,« siger Åge Hareide.

Mathias "Zanka" Jørgensen peger på midterforsvarskollega og anfører Simon Kjær som nøglen til Danmarks stærke defensiv.

»Konceptet på hele holdet gør, at der er nemme arbejdsbetingelser for os fire, som står nede bagi. Og så tager Simon Kjær rigtig meget ansvar og er utrolig verbal og kommunikativ i sin måde at spille fodbold på.«

»Det gør det nemmere for os alle sammen at spille rundt om ham,« siger "Zanka".

Backen Jens Stryger Larsen påpeger, at danskerne også har Kasper Schmeichel til at redde forsvaret, når markeringerne en sjælden gang svigter.

»Vi giver kun få helt åbenlyse chancer væk. Og hvis de andre endelig får en chance, så har vi en af de bedste målmænd i verden til at redde os,« siger Jens Stryger Larsen.

Australien og Kroatien er de eneste hold, der har scoret mod Danmarks normale landshold i år. Begge scorede mod Danmark ved VM-slutrunden i Rusland.

/ritzau/