Ansu Fati har fredag fået spansk pas. Han kan debutere på landsholdet ved U17-VM i oktober.

Det 16-årige fodboldtalent Ansu Fati har fået spansk statsborgerskab, oplyser en talsperson fra de spanske myndigheder til nyhedsbureauet AFP.

Dermed kan Barcelona-spilleren med rødder i Guinea blive udtaget til det spanske landshold.

I august blev han den yngste målscorer i FC Barcelonas historie, da han stod for det ene mål i sit holds 2-2-kamp mod Osasuna.

Og i sidste weekends møde med Valencia skulle Fati blot bruge to minutter til at komme på måltavlen endnu engang. Senere i kampen lagde han op til yderligere en Barcelona-scoring i 5-2-sejren.

Teenagerens præstationer er så imponerende, at den spanske landstræner Roberto Moreno allerede går med tanker om at indlemme ham på nationalmandskabet.

- Jeg er ikke involveret i processen, men Det Spanske Fodboldforbund arbejder på at bringe Fati ind på det spanske landshold, og så er det spillerens eget valg, sagde Moreno tidligere på ugen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Forbundet arbejder altid for at sikre, at Spanien har det bedste hold, lød det fra Moreno.

Ansu Fati flyttede til Spanien som syvårig, og tre år senere blev han indlemmet på FC Barcelonas fodboldakademi, La Masia.

Hans debut i den spanske landsholdsdragt kan komme allerede i oktober, hvis han bliver udtaget til Spaniens trup til VM for U17-spillere, der foregår i Brasilien./ritzau/