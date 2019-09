Træner Valverde er bekymret for FC Barcelonas udebaneform efter nyt nederlag og dårligste sæsonstart i 25 år.

Med lørdagens nederlag ude til Granada har FC Barcelona fået den værste start i den hjemlige liga i 25 år.

Især væk fra de trygge rammer på Camp Nou har holdet underpræsteret, fastslår træner Ernesto Valverde efter kampen.

- Jeg er bekymret, fordi vi ikke får nogen gode resultater på udebane. Ingen sejre i fire kampe på udebane i denne sæson er et tydeligt tegn på, at vi ikke er i en særlig god situation, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Barcelona har i tre ligakampe på udebane tabt to og spillet en uafgjort. Dertil kommer en målløs kamp på udebane mod Borussia Dortmund i gruppespillet i Champions League.

Barcelona er nummer syv i tabellen med syv point efter fem ligakampe. Det er det laveste antal siden sæsonen 1994/95. Klubben vandt senest på udebane i april.

Især i forsvaret skal der strammes op ifølge Valverde.

Barcelona har lukket ni mål ind i denne sæson. Kun Real Betis har en tilsvarende dårlig score mod sig af samtlige hold i den spanske toprække.

- Det er tydeligvis ikke en ret god statistik for os og ikke på højde med det, vi har præsteret de seneste år, siger Valverde.

- I sidste ende er det træneren, som er ansvarlig for, hvad der sker. Du kan altid tabe en kamp, men når det sker, skal du føle, at du burde have vundet, men det var ikke tilfældet i dag, siger han efter nederlaget på 0-2.

I anden halvleg skiftede han Lionel Messi ind sammen med det 16-årige angrebstalent Ansu Fati, men de to var ikke stand til at vække holdet til live. En mindre skade i læggen har forhindret Messi i at starte inde hidtil i denne sæson.

- Vi dominerede spillet, men vi formåede ikke at skabe mange chancer, og vi så aldrig ud til at komme tilbage i kampen, siger Valverde.

Granada fik en flyvende start, da Ramon Azeez headede holdet foran efter bare to minutter. Halvvejs i anden halvleg scorede Alvaro Vadillo til slutresultatet 2-0.

/ritzau/