Barcelonas spillere og præsidenten i klubben undskylder over klubbens fans efter 0-4-blamagen mod Liverpool.

Det er andet år i træk, at Barcelona ryger ud af slutspillet i Champions League efter at have vundet første kamp med tre mål.

Sidste år skete det i Rom, hvor Barcelona tabte 0-3 efter at have vundet 4-1 på hjemmebane i første opgør i kvartfinalen.

»Jeg undskylder over for vores fans. At skulle gå igennem det her igen, efter hvad der skete i Rom, er virkelig hårdt efter så godt et resultat i første kamp,« siger Barcelonas defensive midtbanespiller Sergio Busquets til den spanske avis Sport.

»De var meget bedre end os og gik efter det fra start,« siger Busquets.

Den tidligere Liverpool-angriber og nuværende spydspids i Barcelona, Luis Suarez, var enormt skuffet.

»Vi skal være meget selvkritiske omkring, hvad der skete. Det er anden gang, at det sker. Vi må ikke lave de samme fejl to år i træk. Der er masser at evaluere på,« siger Barcelona-angriberen Luis Suarez til Sport.

Uruguayaneren mener ikke, at det er Barcelonas træner Ernesto Valverdes skyld.

»«Det er os spillere, der er på banen. Vi må undskylde for vores attitude og for de ting, folk har set i kampen, siger Suarez til Sport.

Liverpools mål til 4-0 var yderst mærkværdigt. Barcelona-spillerne stod og snorksov ved et hjørnespark, og derfor kunne kunne en helt fri Divock Origi nemt skyde bolden i mål.

»Det er ufatteligt. Ved det sidste mål ligner vi små skoledrenge. Vi skal være klar over, at kritikken kommer til at regne ned over os. Det er smertefuldt,« siger Suarez.

Barcelonas præsident, Josep Maria Bartomeu, undskylder over for fansene og siger, at Valverdes position som træner skal evalueres.

»Jeg føler med fansene. På et tidspunkt skal vi se på, hvad der gik galt,« siger han.

/ritzau/