FC Barcelona sikrede sig titlen i kvindernes Champions League for andet år i træk ved at slå Lyon i finalen.

For andet år i træk og tredje gang i alt kan FC Barcelonas fodboldkvinder kalde sig vindere af Champions League.

I fjor gik det ud over Wolfsburg i finalen, og lørdag var det en anden af Europas mastodonter, der måtte se sig besejret, da Lyon tabte 0-2 til de spanske mestre.

Scoringen blev åbnet af landsholdsspilleren Aitana Bonmatí, som efter et par hurtige kombinationer kom fri i det 63. minut.

Spanieren overlistede Lyon-keeper Christiane Endler med lidt hjælp fra en forsvarsspillers fod, og bolden sejlede i nettet til stor jubel for størstedelen af de mere end 50.000 tilskuere på Estadio de San Mamés.

Forinden havde Barcelona presset på for at gå til pausen med en føring med norske Caroline Graham Hansen som en konstant farlig tilstedeværelse i den franske defensiv.

En tæt første halvleg sluttede dog uden mål, og først da Bonmatí slap igennem, blev der for alvor tændt op under kedlerne.

På Lyons hold huserer en anden af de norske fodboldstjerner, og efter sin indskiftning skulle Ada Hegerberg få en gylden mulighed for at udligne.

Den første vinder af Ballon d'Or fik et helt frit hovedstød tæt på mål i slutminutterne, men formåede ikke at styre kuglen inden for rammen.

Igen i tillægstiden fik hun chancen, da bolden dumpede ned for fødderne af hende, men forsøget blev blokeret.

I stedet kunne Barcelona langsomt dræne kampuret for minutter, og til sidst slukkede det franske håb endegyldigt.

Barcelona-spillerne fik masser af plads mod Lyons trætte forsvar, og Alexia Putellas kunne ubesværet slå sidste søm i kisten.

/ritzau/