Fra næste sæson har Barcelona planer om at have et hold repræsenteret i den kvindelige fodboldliga i USA.

Planen om at spille spanske ligakampe i USA har mødt modstand hos holdene i herrernes Primera Division.

Men hos FC Barcelonas kvindehold vil man ikke bare krydse Atlanten en gang imellem. Klubben går efter at få et hold i den kvindelige fodboldliga i USA (NWSL).

Det fortæller Barcelonas strategidirektør, Javier Sobrino, tirsdag.

»Vi har planer om at starte et hold i USA, et Barcelona-hold i den amerikanske liga, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi i gang med at drøfte, om det kan lade sig gøre eller ej. I så fald vil det ske med det samme. Vores mål er næste sæson og ellers sæsonen efter det.

NWSL er en af de største ligaer i verden, når det gælder kvindefodbold. Flere end 650.000 tilskuere overværede kampene i den forgangne sæson.

I ligaen, der løber fra marts til september, er der ni hold. Barcelona kan blive det første hold i ligaen uden for USA.

USA er forsvarende verdensmester for landshold.

I 2019 afholdes VM i fodbold for kvindelandshold i Frankrig. Danmark er ikke blandt deltagerne, efter at det danske mandskab tabte til Holland i en playoffduel i kvalifikationen.

/ritzau/