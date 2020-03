Det blev et nej tak til en frivillig midlertidig lønnedgang fra Lionel Messi og hans holdkammerater til arbejdsgiveren FC Barcelona.

Men superstjernerne slipper ikke for at gå ned i løn af den grund. For selvom forhandlinger mellem klubben og spillerne torsdag strandede uden en afgørelse, har Barcelona nu valgt at tage loven i brug.

Barcelona forsøgte ifølge flere spanske medier at få de løntunge fodboldspillere fra klubbens førstehold til at gå først 70 procent ned i løn og derefter 50 procent, mens corona-krisen tvinger fodbolden i forårs-hi, men sådan en aftale kunne ikke opnås.

Derfor har Barcelona nu selv officielt meldt ud, at de ønsker at bruge den spanske hjælpepakke kaldet ERTE.

Martin Braithwaite med Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu. Foto: Andreu Dalmau Vis mere Martin Braithwaite med Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu. Foto: Andreu Dalmau

»Med dette scenario hængende over os har bestyrelsen besluttet at implementere en række foranstaltninger for at afbøde effekterne og reducere de økonomiske effekter af denne krise,« skriver Barcelona i en pressemeddelelse på klubbens hjemmeside og fortæller videre.

»Det er i bund og grund en reducering af arbejdsdagen som følge af omstændighederne og de beskyttelsesforanstaltninger, der bliver taget. Og som en konsekvens sker der en proportionel reducering af lønnen i de respektive kontrakter.«

Med loven i hånden kan Barcelona tvinge spillerne - og resten af de ansatte i klubben - til at gå 30 procent ned i løn, så de beholder 70 procent af deres indkomst, så længe corona-krisen står på, og der ikke må spilles fodbold.

Dermed slipper Lionel Messi og co. altså også noget billigere, end de oprindelige forhandlinger med klubben angiveligt lagde op til.

Foto: LLUIS GENE Vis mere Foto: LLUIS GENE

Ingen ved endnu, hvor længe coronavirussen vil holde blandt andet Spanien i lockdown, men med ERTE i hånden kan Barcelona spare 30 procent af lønudgifterne i de første 180 dage.

Skulle nedlukningen vare længere end det, vil lønnen falde til 50 procent.

Spanien er et af de hårdest ramte lande af coronavirussen, og i Barcelona er der decideret udgangsforbud for at få inddæmmet smitten.

Det betyder, at indbyggere i byen kun må forlade deres hjem, hvis de skal handle eller har dokumenter, der beviser, at de har et vigtigt sted at være.