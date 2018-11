Med 1-1 ude mod Inter gik Barcelona videre til knockoutkampene, men holdet jagter stadig sejren i gruppen.

Barcelona kom efter gruppesejren, men måtte nøjes med en billet til ottendedelsfinalerne i Champions League i tirsdagens udekamp mod Inter.

En sejr ville have sikret Barcelona førstepladsen i gruppen, men Inters Mauro Icardi udlignede sent og sørgede for 1-1.

Barcelona er dog alligevel sikret en plads videre, da Inter og Tottenham skal møde hinanden i næstsidste runde af gruppespillet og dermed ikke begge kan overhale Barcelona i det indbyrdes regnskab.

- Vores mål var at kvalificere os, og ideelt set skulle det være som vinder af gruppen ved at vinde kampen. Vi gjorde alt, hvad vi kunne, siger Ernesto Valverde.

Barcelona kom foran 1-0, da indskiftede Malcom i det 83. minut scorede for de spanske gæster.

Men allerede få minutter efter lå bolden i nettet i den anden ende, da Icardi scorede, og så løb Barcelona-festen en smule ud i sandet, selv om avancementet var en realitet.

- Vi gjorde alt godt. Vi pressede dem højt og kombinerede godt. Vi manglede bare en smule, da vi skulle afslutte angrebene.

- Vi spillede også mod et Inter-hold, der har fået mange point gennem sæsonen. Men vi er glade, for vores første mål var at kvalificere os, og det gjorde vi, siger Valverde.

Barcelona kan sikre førstepladsen i næste runde mod PSV Eindhoven.

/ritzau/Reuters