Barcelona rejser til Paris med svært udgangspunkt, men troen på, at miraklet fra 2017 kan gentages, er der.

- Lad os rejse til Paris og se, om vi kan lave et comeback, råbte en jublende Joan Laporta søndag aften blandt sine nærmeste, da det blev officielt, at han havde vundet præsidentvalget i FC Barcelona.

I 2017 leverede Barcelona et af de mest mindeværdige comebacks i Champions League-historien. Paris Saint-Germain vandt med 4-0 i det første opgør af ottendedelsfinalen, men Barcelona formåede at vende resultatet og vinde 6-1 på Camp Nou, hvilket sendte catalonierne videre i turneringen.

Onsdag står Lionel Messi og holdkammeraterne over for en lignende udfordring som den i 2017. Barcelona led et 1-4-nederlag til pariserne på hjemmebane, og nu skal holdet forsøge at gentage miraklet fra 2017.

Det bliver naturligvis en svær opgave, men Barcelona-træneren Ronald Koeman har ikke opgivet, fortæller han på pressemødet forud for returkampen i ottendedelsfinalen i Paris.

- Det er altid sværere at komme tilbage fra et 1-4-nederlag på udebane end et 0-2-nederlag på hjemmebane, siger Koeman med henvisning til Barcelonas comeback mod Sevilla i sidste uge.

Barcelona vandt 3-0 på hjemmebane i returopgøret i Copa del Rey-semifinalen efter at have tabt den første kamp med 0-2.

- Intet er umuligt. Vi tror på os selv, og vi ved, at Barcelona er et hold, som skal forsøge at vinde hver kamp. Vi vil vise den mentalitet, vi har vist i lang tid.

Hvis catalonierne skal have en chance mod PSG, kræver det, at holdets største stjerne, Lionel Messi, spiller op til sit bedste, mener Barcelona-træneren.

- Hvis Leo er i stand til at spille en af sine bedste kampe, er alt muligt. Han kan afgøre en kamp til enhver tid, siger den hollandske træner.

- Men han kan ikke være den eneste, som spiller en stor kamp - alle skal være klar. Vi skal også have lidt held og sørge for, at vi udnytter vores chancer og er effektive foran målet.

Opgøret mellem Barcelona og PSG spilles i Paris onsdag. Kampen begynder klokken 21.

Barcelona vandt senest Champions League i 2015.

/ritzau/Reuters