FC Barcelona indkasserede fire mål i tirsdagens kamp mod Villarreal. Lørdag venter Atlético Madrid i La Liga.

FC Barcelonas forsvarsspil bliver afgørende, hvis holdet skal slå Atlético Madrid, når de to hold mødes lørdag i den spanske liga.

Det mener Barcelona-træner Ernesto Valverde.

Hans hold indkasserede tirsdag fire mål mod et af bundholdene, Villarreal, der formåede at spille det catalanske forsvar tyndt, og Barcelona fik kun med nød og næppe uafgjort med to scoringer i kampens allersidste minutter.

- Den anden dag spillede vi ikke godt. Vi var uorganiseret i angrebet, og det fik os til at lide i forsvaret.

- Enhver modstander, der så kampen, så muligheder for at angribe os ved at slå lange bolde i rummet bag vores linjer, siger Valverde.

I topbraget skal der derfor andre boller på forsvarssuppen, hvis det skal lykkes Barcelona at slå et afgørende hul i kampen om mesterskabet.

Til det er Gerard Pique tilbage i truppen for Barcelona. Forsvarseksperten sad over i kampen mod Villarreal, så han ikke risikerede at få sit femte gule kort og dermed karantæne i kampen mod Atlético.

Og Valverde tror, at han kan være med til at lukke ned for Antoine Griezmann og Alvaro Morata i Atlético-angrebet.

- Vi skal op mod nogle meget hurtige spillere, og Pique vil hjælpe os meget, siger Valverde.

Barcelona fører den spanske liga med otte point ned til Atlético på andenpladsen.

Der er med lørdagens spillerunde otte tilbage i sæsonen, så det er vigtigt for Atlético at hive en sejr hjem, hvis ikke hovedstadsklubben skal se Barcelona stikke af.

Det erkender Atlético-træner Diego Simeone.

- Den eneste realistiske mulighed vi har, er at vinde, siger han.

Men Atlético har statistikken imod sig. Holdet har ikke vundet i de 18 seneste besøg i den catalanske hovedstad.

Dertil har Barcelonas største stjerne, Lionel Messi, vist storspil i sæsonen, hvor han er topscorer med 32 mål og har scoret ni mål i de seneste fem kampe.

- Ordet er ikke frygt. Det er respekt. Han (Messi, red.) er ren kvalitet. Der er øjeblikke, hvor man må højne præstationerne, og det er det, Messi gør, siger Simeone.

Kampen mellem de to tophold fløjtes i gang klokken 20.45.

/ritzau/AP/