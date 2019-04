Det var vigtigt at få mesterskabet i hus inden Champions League-kampen mod Liverpool, siger Lionel Messi.

FC Barcelona sikrede sig lørdag endnu et spansk mesterskab med en sejr på 1-0 over Levante, og det giver holdet mulighed for at fokusere fuldt ud på næste uges første semifinalekamp mod Liverpool i Champions League.

Det siger Lionel Messi, der kom ind fra bænken i anden halvleg og scorede det afgørende mål.

- Vi skulle sikre os mesterskabet så tidligt som muligt, så vi kan tænke på Liverpool og semifinalen, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Nervøsiteten var ellers ved at brede sig på Camp Nous tribuner, fordi Levante spillede godt både i forsvaret og offensivt, erkender Barcelonas træner, Ernesto Valverde.

- Det er vanskeligt at vinde titlen med så stor en afstand mod disse konkurrenter. Det er også hårdt at gøre det to år i træk. Vi var anspændte. De var på toppen og var mere end noget andet nervøse, siger han.

Indskiftningen af Lionel Messi i de sidste 45 minutter var ifølge Valverde aftalt på forhånd.

- Selvfølgelig skulle han spille. Vi har en kamp på onsdag, og vi er nødt til at være aktive. Jeg vidste, at han ville komme på banen efter pausen, og han scorede, forklarer Valverde.

Lionel Messi er med målet oppe på 34 scoringer i ligaen. Laver han tre mål til vil, hans sæsontotal i den bedste spanske række være den bedste siden 2015, da han endte på 43 mål.

Med den nye titel er Barcelona blevet kronet som mestre i otte ud af de seneste 11 sæsoner.

- Det, vi har præsteret de seneste år, er historisk, siger forsvarsspiller Sergio Busquets.

/ritzau/