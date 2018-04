FC Barcelona skal hurtigst muligt glemme Champions League-skuffelsen mod Roma, og det kan sejr over Valencia lørdag hjælpe med.

Det siger holdets træner, Ernesto Valverde, forud for kampen, der kan bringe Barcelona tættere på det spanske mesterskab.

- Vi kan ikke blive derhjemme og græde. Hvis vi vinder, mangler vi kun syv point (for at vinde titlen, red.), og det var utænkeligt for få måneder siden.

- Vi bør ikke tænke på det, vi har tabt, men det vi kan vinde, siger Valverde.

Valverdes tropper røg højst overraskende ud af Champions League ved at tabe 0-3 til Roma tirsdag aften. Barcelona kom ellers til returopgøret med en 4-1-sejr i bagagen, men røg på reglen om udebanemål.

Omvendt går det strygende i Primera Division. Med syv runder igen er Barcelona på førstepladsen med 11 point ned til Atlético Madrid.

Desuden kan Barcelona snuppe rekorden alene for flest ligakampe i streg uden nederlag, hvis holdet undgår at tabe lørdagens hjemmekamp mod Valencia. Det vil i så fald være 39. kamp i træk uden nederlag.

- Jeg vil gerne se en positiv reaktion, som vi så i august (da Barcelona tabte Super Cuppen til Real Madrid, red.).

- Vi er ansvarlige for alt. Vi føler med vores skuffede fans, men man skal ikke tænke over, hvad man skulle have gjort, for det kan man ikke ændre på, siger Valverde.

/ritzau/Reuters