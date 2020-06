Lionel Messi døjer kun med småskavanker og er klar til Barcelonas genstart mod Mallorca, siger Quique Setien.

Torsdag genstarter den spanske liga efter en coronapause på tre måneder, og lørdag aften skal førerholdet, FC Barcelona, så i aktion på udebane mod Mallorca.

I træningsopstarten har superstjernen Lionel Messi døjet med en mindre forstrækning i sin højre lårmuskel. Således sad han helt over ved et par træninger i sidste uge, og da han var tilbage lørdag, trænede han for sig selv.

Det har skabt tvivl om Messis deltagelse i den første kamp, men træner Quique Setien beroliger Barcelona-fansene.

- Musklen strammer lidt, og vi har det under kontrol. Han klarer sig perfekt og vil ikke have problemer med at spille, fastslår Quique Setien.

Han siger, at stort set alle spillere har mærket småproblemer i fasen op til genstarten.

- Messi er ikke den eneste, der har måttet sidde over på grund af lidt ubehag. Det er sket for praktisk talt alle, siden de er kommet tilbage, tilføjer Setien.

Inden de sidste 11 spillerunder fører Barcelona ligaen med 58 point foran Real Madrid med 56.

På tredjepladsen med 47 point følger Sevilla, der sparker ligaen i gang med den første kamp på hjemmebane i lokalbraget mod Real Betis.

/ritzau/AFP