Ronald Koeman blev groft fornærmet af Getafe-spilleren Allan Nyom. Det siger Koeman efter 0-1-nederlaget.

I øjeblikket efter slutfløjtet i lørdagens La Liga-opgør mellem Getafe og FC Barcelona blev de to holds cheftrænere fanget i en diskussion på sidelinjen.

Ifølge Barcelona-træner Ronald Koeman var han gentagne gange i løbet af kampen blevet fornærmet af en af Getafe-træner José Bordalas' spillere, og det ville Koeman have sin trænerkollega til at reagere på.

- Jeg fortalte Bordalas, at hans nummer 12 (Allan Nyom, red.) var respektløs, og at han sagde to eller tre meget grimme ting til mig, som jeg ikke vil gentage. Han fornærmede mig.

- Jeg sagde til Bordalas, at han bliver nødt til at tage en snak med sin spiller, for sådan en opførsel kan vi ikke tolerere i moderne fodbold, siger Ronald Koeman på et pressemøde.

Getafe-træneren, der undervejs i kampen sad på en bænk få meter væk fra Koeman, anfægter Koemans beskyldninger rettet mod spilleren fra Cameroun.

- Jeg er her for at tale om fodbold - ikke om kontroverser. Jeg har ikke snakket med Nyom, men det skal jeg nok gøre. Jeg kender ham godt, og jeg kan ikke forestille mig, at han har opført sig på den måde.

- Han har en stor vindervilje, men han er også en meget respektfuld person. Jeg tillader ikke dårlig opførsel fra mine spillere, men jeg har også min tvivl om, at Nyom skulle have fornærmet ham (Koeman, red.), siger Bordalas på et pressemøde.

Getafe vandt opgøret med 1-0.

