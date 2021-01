Efter en god 3-2-sejr over Athletic Bilbao øjner Barcelona-træner Ronald Koeman toppen i den spanske La Liga.

FC Barcelona er så småt på vej tilbage mod toppen af spansk fodbold.

Det står klart, efter at den catalanske storklub onsdag aften tog en 3-2-sejr over Athletic Bilbao i La Liga. Dermed er holdet ubesejret i de seneste syv ligakampe og ligger på tredjepladsen med 31 point efter 17 kampe.

Den fine stime betyder, at Barcelona-træner Ronald Koeman nu igen tør kigge mod toppen af den bedste spanske fodboldrække.

- Kampen om mesterskabet er stadig åben, for sæsonen er rigtig lang. Der kan komme skader, hold kan have nedture, og et hold, der ser rigtig godt ud lige nu, kan ende i problemer, siger Koeman efter onsdagens kamp.

Barcelona har syv point op til Atlético Madrid på førstepladsen. Hovedstadsklubben har dog også to kampe i hånden i forhold til Barcelona.

I onsdagens kamp i Bilbao spillede Barcelona-stjernen Lionel Messi sin måske bedste kamp hidtil i sæsonen. Den 33-årige argentiner var med i opspillet til gæsternes første mål og stod selv bag de to efterfølgende.

Barcelona-træner Koeman glæder sig over, at Messi tilsyneladende er ved at finde tilbage til sin vante storform.

- Messi har givet os alt siden dag nummer et. Han har været på det allerhøjeste niveau i så mange år, men nu ser det ud til, at han også begynder at blive endnu mere effektiv. Han har altid demonstreret sine evner over for os, men nu begynder han også at levere målene, siger Koeman.

Messi anmodede i sommer om at skifte klub, men endte altså med at blive hos catalonierne. Hans kontrakt udløber denne sommer, og det er stadig uvist, hvor argentinerens karriere fortsætter.

/ritzau/Reuters