Ernesto Valverde mente, at Barcelona var i fuld kontrol mod Espanyol, indtil Frenkie de Jong blev udvist.

Det var den spanske ligas førerhold mod rækkens bundprop, men det var ikke til at se på resultatet lørdag aften, for FC Barcelona måtte skuffende lade sig nøje med 2-2 i lokalderbyet mod Espanyol.

Barcelona vendte ellers 0-1 til 2-1 i det første kvarter i anden halvleg, men ifølge træner Ernesto Valverde blev det skæbnesvangert, at midtbanespilleren Frenkie de Jong med et kvarter tilbage fik sit andet gule kort og blev udvist.

- De Jongs røde kort gjorde stor skade på os. Vi havde tre chancer for at afgøre kampen, men i stedet udlignede Espanyol på deres ene chance, siger Ernesto Valverde med hentydning til Wu Leis udligning efter 87 minutter.

- Alt var til vores fordel, da vi blev slået ud af kurs. Vi har det dårligt, fordi vi kom efter tre point, fortsætter træneren.

Luis Suarez, der udlignede til 1-1 for Barcelona, ærgrede sig også over udgangen på kampen.

- Vi gjorde en af de sværeste ting ved at vende 0-1 til 2-1 på udebane, så det føles helt klart som at tabe to point.

- Det er altid sværere, når man er en spiller i undertal, fordi modstanderens selvtillid også vokser, men det er ikke en undskyldning. Vi er mestre og er forpligtet til at finde løsninger, så vi kan vinde alle kampe, siger Luis Suarez.

Real Madrid vandt sin kamp lørdag, hvilket betyder, at både Barcelona og Real Madrid i toppen af tabellen har 40 point for 19 kampe.

/ritzau/Reuters