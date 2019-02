Barcelona og Real Madrid spiller onsdag semifinale i Copa del Rey. Lørdag mødes holdene i ligaen.

For fans af spansk fodbold er denne uge en af de helt store. Hele to gange mødes to af verdens bedste hold - FC Barcelona og Real Madrid - i den såkaldte El Clasico.

Begge kampe spilles i Madrid, og Barcelona er tvunget til at score mål i onsdagens semifinale, efter at første kamp endte 1-1, og Real Madrid derfor har et udebanemål med i bagagen.

- Vi tager udgangspunkt i, at hvis vi ikke scorer, så har vi ikke en chance. Vi er nødt til at score. Vi er også nødt til at forsvare os, men vi vil gå på banen for at angribe, siger Barcelona-manager Ernesto Valverde ifølge BBC.

Kampen onsdag er anden semifinalekamp i Copa del Rey, mens holdene lørdag mødes i ligaen.

Men de to kampe er vidt forskellige, mener Valverde.

- Det er ikke normalt at spille to så betydningsfulde kampe på en uge, men det kan ske. Vores intention er at skille de to kampe ad og fokusere på den første. Den på lørdag er stadig langt væk, siger han.

I Madrid-lejren har der hersket en smule uro, efter at manager Santiago Solari har undladt at gøre så meget brug af Gareth Bale i de seneste kampe.

Det er ikke faldet i god jord hos den walisiske offensivspiller, og da han i søndagens kamp mod Levante scorede til 2-1, nægtede Bale at fejre målet.

Det har skabt spekulationer i pressen om stemningen på holdet, men Solari slår fast, at holdet står sammen i kampene mod Barcelona.

- Jeg forstår, at alle andre vil forsøge at sætte fokus på noget, og I sætter det på det, der virker til at være vigtigt.

- Men vores fokus er kun på det, vi synes, er vigtigt. Det er på kampen, på at vinde onsdag, på at stå sammen, siger Solari.

Onsdagens kamp starter klokken 21. Den samlede vinder går videre til Copa del Rey-finalen.

/ritzau/