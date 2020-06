FC Barcelona-træner Quique Setien afviser, at der er uro i truppen.

Det siger træneren i forbindelse med et pressemøde mandag ifølge AFP.

Meldingen kommer efter Barcelonas 2-2-kamp mod Celta Vigo lørdag, hvor tv-billeder blandt andet har vist, at Barcelona-stjernen Lionel Messi øjensynligt er irriteret på og ignorer anvisninger fra Setiens assistent, Eder Sarabia.

»Der er altid kontroverser ligesom i livet, fordi vi alle har vores egen måde at se tingene på og tænke på. Men det er normalt.«

»Jeg var heller ikke en nem spiller at håndtere,« siger Setien, som har den danske angriber Martin Braithwaite i truppen.

Barcelona halter to point efter førerholdet Real Madrid i toppen af den bedste spanske fodboldrække.

Tirsdag gæster ligaens nummer tre, Atlético Madrid, Barcelona. Mod Celta Vigo var Barcelona foran 2-1 kort før tid, men måtte altså nøjes med 2-2. Celta Vigo scorede til 2-2 på et frispark.

Det skulle have ført til skænderier i omklædningsrummet efterfølgende. Til det siger Setien:

»Når du ikke vinder, og når der sker sådan noget som et frispark, leder alle efter et eller andet. Det er det cirkus, vi er involveret i.«

Træneren tilføjer, at forholdet mellem ham er spillerne er godt. Han bekræfter dog, at der søndag var et møde mellem ham og spillerne, hvor parterne fik talt tingene igennem.

/ritzau/