Lionel Messi var tirsdag på træningsbanen og bliver måske klar til onsdagens pokalopgør mod Real Madrid.

FC Barcelona har muligvis superstjernen Lionel Messi med i onsdagens semifinale mod Real Madrid i pokalturneringen Copa Del Rey.

Den argentinske angriber følte lørdag aften gener efter en ligakamp mod Valencia, og af den grund deltog han ikke i mandagens træning i den spanske mesterklub.

Alt tyder på, at Messi er i bedring, men tirsdag aften vil Barcelona-træner Alejandro Valverde endnu ikke melde holdets største stjerne klar til kamp.

- Jeg har ikke set ham endnu, og jeg har ikke noget svar.

- Vi har en træning, og så må vi se, hvordan han har det. Om han kan være med, og om han har det godt. Derefter vil vi beslutte os, siger Barcelona-træneren.

- Hvis han er fit, så spiller han. Er han ikke, så spiller han ikke.

- Nogle gange er vi i tvivl omkring spillere, og så tager vi en beslutning i sidste øjeblik. Det er det samme med Messi, fortæller Valverde.

De første 15 minutter af træningen tirsdag aften var åben for medierne, og her joggede Messi rundt med et stort smil på.

Onsdagens semifinaleopgør mellem arvefjenderne fra Barcelona og Real Madrid er det første af to kampe mellem de to klubber om en plads i den spanske pokalfinale.

Der er returkamp i Madrid om tre uger.

Den samlede vinder af de to opgør skal op mod enten Real Betis eller Valencia i finalen.

Kampene mellem Barcelona og Real Madrid kaldes i folkemunde for El Clásico.

/ritzau/AFP