Barcelona-spilleren Ansu Fati blev den yngste målscorer i Champions League-historien.

I en alder af 17 år skrev FC Barcelonas Ansu Fati tirsdag historie i Champions League-kampen mod Inter.

Med sin scoring til 2-1, der blev den afgørende i Barcelonas sejr, blev Fati den yngste målscorer nogensinde i den prestigefyldte klubturnering.

- Det er en drøm. Alt virker bare til at gå så stærkt. Jeg må bare gribe hver en chance, jeg får. Men man kigger bare rundt og tænker: "Hvad er det, jeg har gjort?

- Jeg kombinerede med Luis (Suarez, red.), og da jeg scorede, blev stadion stille. Jeg er super glad, siger han ifølge uefa.com.

Ansu Fati kom ind i anden halvleg på et Barcelona-hold, der stillede op i kampen med et reservespækket mandskab uden profiler som Gerard Pique og Lionel Messi.

Det skyldtes, at Barcelona allerede før kampen var sikker på at snuppe førstepladsen i gruppen uanset udfaldet af kampen mod Inter.

Omvendt skulle Inter bruge en sejr for at sikre sig avancement i tilfælde af, at Dortmund vandt, som det tyske mandskab da også gjorde.

- At se Ansu Fati score var smertefuldt. Det dræbte os på enhver tænkelig måde, siger Inter-træner Antonio Conte efter nederlaget.

- Vi pressede på og skabte chancer for at komme foran 2-1. Jeg var også skuffet på vegne af fansene på San Siro. De støttede os fra start til slut og skabte en skøn stemning. Det skulle være endt anderledes, siger han.

Mens Barcelona og Dortmund er klar til ottendedelsfinalerne i Champions League, skal Inter spille knockoutkampe i Europa League i 2020.

/ritzau/