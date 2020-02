17-årige Ansu Fati scorede to gange, da FC Barcelona søndag slog Levante 2-1 i den spanke liga.

Ansu Fati er et navn, der efterhånden er svær at komme uden om i fodboldverdenen.

Søndag skabte den blot 17-årige FC Barcelona-angriber igen overskrifter, da han nettede to gange og sikrede hjemmeholdet en 2-1-sejr over Levante i den spanske liga.

Det var en stor oplevelse for den unge spanske U21-landsholdsspiller, som dermed kunne sætte sit ligamål nummer tre og fire ind på kontoen.

- Det er alt sammen en drøm. Jeg har drømt om øjeblikke som dette, og jeg vil gerne takke mine holdkammerater og min træner for at give mig muligheden.

- Det er ikke nemt at komme ind på et hold som dette som en ung dreng, men jeg er meget taknemmelig for den støtte, jeg har fået.

- Jeg har stadig en masse mere at byde på. Jeg nyder at spille sammen med (Lionel, red.) Messi, det er en drøm at spille ved siden af ham, men jeg vil fortsætte med at kæmpe for min plads, siger han ifølge Reuters.

Fati skrev sig i august ind i Barcelonas historiebøger, da han som 16-årig blev den yngste til at score et ligamål for klubben.

I december blev han den yngste til at score i Champions League, da han nettede mod Inter i den prestigefyldte turnering.

Skader til Luis Suarez og Ousmane Dembélé har givet meget spilletid til den unge angriber, der er startet inde for Barcelona fire gange, siden Quique Setien overtog trænerposten fra Ernesto Valverde i januar.

Den spanske træner lovede at give mere spilletid til Barcelonas unge akademispillere, og det løfte har han indfriet over for Fati, som han spår en stor fremtid.

- Han er en dreng, som er under udvikling og har et stort potentiale.

- I dag (søndag, red.) havde han en historisk dag med sine scoringer og med at hjælpe holdet, siger Setien ifølge nyhedsbureauet AFP.

