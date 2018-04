Lionel Messi scorede hattrick for FC Barcelona, som lørdag vandt 3-1 hjemme over Leganes i Primera Division.

Dermed tangerede Barcelona en fodboldrekord, der har stået alene i 38 år.

I sæsonen 1979-1980 præsterede Real Sociedad at spille 38 ligakampe i træk uden nederlag. Det skete over to sæsoner.

Det samme er tilfældet for Barcelona, som ikke har tabt en kamp siden 8. april sidste år, da Malaga vandt over catalonierne.

Siden har Barcelona spillet 38 ligakampe uden et eneste nederlag - heraf 31 alene i denne sæson.

Lørdag var der aldrig for alvor tvivl om udfaldet, da Lionel Messi var i strålende spillehumør.

Efter 27 minutter scorede Messi direkte på et frispark, der blev skruet op over muren og sat ind helt ude ved den ene stolpe.

Fem minutter senere var argentineren på pletten igen, da han med et fladt skud fordoblede føringen.

Leganes fik reduceret til 1-2 efter 68 minutter ved den marokkanske angriber Nabil El Zhar, men tættere på point kom udeholdet ikke.

I stedet cementerede Messi efter 87 minutter sejren med sit tredje mål i kampen, hvilket bragte topscoreren op på 29 ligascoringer.

Med sejren topper Barcelona tabellen med 79 point efter 31 kampe. Det er 12 point mere end Atlético Madrid, der dog har spillet en kamp færre.

/ritzau/