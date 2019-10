Fredag kører Barcelona 589 kilometer til udekampen i Primera Division mod Eibar.

Barcelona-træner Ernesto Valverde sad torsdag og svarede på spørgsmål fra de fremmødte journalister forud for udekampen mod Eibar i Primera Division.

Storklubben havde nemlig rykket pressemødet en dag tilbage, fordi klubben fredag skal tilbagelægge 589 kilometer i bus for at nå frem til lørdagens udekamp.

Det skyldes, at Barcelona vil undgå muligt kaos i lufthavnen El Prat, skriver nyhedsbureauet AFP.

Beslutningen kommer i kølvandet på protester og uroligheder i regionen, efter at ni separatistledere fra Catalonien mandag blev idømt fængselsstraffe ved Spaniens Højesteret.

Urolighederne fik onsdag La Liga til at foreslå, at kampen mellem Barcelona og Real Madrid i næste uge - arvefjendeopgøret kaldet El Clasico - skulle flyttes fra Barcelona til Madrid.

Flere spanske medier, heriblandt Marca og AS, skriver fredag, at det er blevet besluttet at flytte El Clasico til en senere, men endnu ukendt dato.

Timingen kan vise sig at være held i uheld for Real Madrid, som på det seneste er blevet ramt af skader til profiler som Luka Modric og Toni Kroos.

Real Madrid indtager førstepladsen i den bedste spanske fodboldrække før weekendens kampe, mens Barcelona er to point efter på andenpladsen.

Kampen mellem Eibar og Barcelona spilles klokken 13 lørdag, mens Real Madrid samme dag gæster Mallorca klokken 21.

/ritzau/