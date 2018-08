Torsdag aften melder flere medier, at det er ganske sikkert, at FC Barcelona har købt Bayern Münchens midtbanestjerne Arturo Vidal.

For en pris på 27 millioner pund skulle den chilenske midtbanedynamo skifte de tyske mestre ud med de spanske ditto - 225 millioner kroner svarer det til.

Det skriver eksempelvis velinformerede The Guardian.

Arturo Vidal vil således blive FC Barcelonas fjerde indkøb denne sommer - hvis transferen går igennem. Klubben har allerede hentet de brasilianske stortalenter Arthur og Malcom i henholdsvis Gremio og Bordeaux samt franske Clement Lenglet i Sevilla. De tre spillere har Barcelona angiveligt betalt omkring 800 millioner kroner for alt i alt.

Billedet her er taget i forbindelse med Bayern Münchens træning fredag den 3. august 2018. Foto: MICHAEL DALDER Vis mere Billedet her er taget i forbindelse med Bayern Münchens træning fredag den 3. august 2018. Foto: MICHAEL DALDER

Selv formår Arturo Vidal dog også at skabe en eller anden form for spænding eller tvivl om, hvad der kommer til at ske. Noget kunne tyde på, at chileneren selv ikke er interesseret i et skifte.

Den 31-årige Bayern-spiller delte sent torsdag aften et billede, hvor flere medier altså var begyndt at sende ham Barcelona. Billedet har et par blinkende emojis, der kan betyde flere ting, men mest af alt viser Vidal meget tydeligt sin Bayern München-trøje frem.

pic.twitter.com/gBQFE8hIo7 — Arturo Vidal (@kingarturo23) 2. august 2018

Om det er et farvel eller et spørgsmål om, at chileneren sværger troskab til klubben, kan man kun gisne om.