Antoine Griezmann og Luis Suarez scorede for FC Barcelona, som spillede uafgjort 2-2 ude mod Real Sociedad.

Efter fire sejre i træk mistede FC Barcelona point, da holdet spillede 2-2 ude mod Real Sociedad i Primera Division.

Det uafgjorte resultat betyder, at Barcelona fører den spanske liga med 35 point efter 16 kampe.

Men Real Madrid, som gæster Valencia søndag, har på andenpladsen 34 point efter 15 kampe og kan med en sejr tage førstepladsen alene med en sejr.

I lørdagens kamp i San Sebastian kom Real Sociedad foran 1-0 efter 12 minutter på et straffespark, som blevet sikkert eksekveret af Mikel Oyarzabal.

Barcelona-angriberen Antoine Griezmann, som tidligere i karrieren har spillet for Real Sociedad, udlignede til 1-1 på et elegant chip efter 38 minutter.

Franskmanden valgte ikke at juble over sit mål i respekt for sin tidligere klub.

Fire minutter inde i anden halvleg bragte Barcelona-angriberen Luis Suarez udeholdet foran med 2-1.

Det var Lionel Messi, som uselvisk sendte bolden på tværs til en meget let scoring for Suarez.

Real Sociedad gav dog ikke op, og hjemmeholdets angriber Alexander Isak sendte nemt en retur fra Barcelona-keeper Marc-Andre ter Stegen i nettet til 2-2-udligning.

I kampens overtid følte Barcelona sig snydt for et straffespark, da stopperen Gerard Pique blev hevet i trøjen og faldt i feltet, men dommerens fløjte forblev tavs, og tiden randt derefter ud.

Barcelonas næste opgave er mod Real Madrid på hjemmebane i El Clasico, der spilles den kommende onsdag.

