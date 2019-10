FC Barcelonas forsvarsstyrmand Gerard Pique var tæt på at købe den engelske traditionsklub Notts County i sommer.

Men han blev 'snydt' på målstregen af et dengang ukendt dansk brødrepar, som har skabt en formue på et fodboldanalysefirma i London.

32-årige Pique havde ellers store planer med Notts County, som spiller i den femtebedste engelske række, og var klar til at smide et bud på bordet via selskabet Kosmos Global Holding Group, som han er medejer af.

Han drømte om at gøre klubben til en talentfabrik for unge spillere, men så slog brødrene Alexander og Christoffer Reedtz til og endte med at overbyde den spanske verdensstjerne. Det skriver The Athletic.

TOPSHOT - Barcelona's Argentine forward Lionel Messi celebrates his goal with Barcelona's Spanish defender Gerard Pique during the Spanish league football match between FC Barcelona and Sevilla FC at the Camp Nou stadium in Barcelona on October 6, 2019. (Photo by Josep LAGO / AFP) Foto: JOSEP LAGO Vis mere TOPSHOT - Barcelona's Argentine forward Lionel Messi celebrates his goal with Barcelona's Spanish defender Gerard Pique during the Spanish league football match between FC Barcelona and Sevilla FC at the Camp Nou stadium in Barcelona on October 6, 2019. (Photo by Josep LAGO / AFP) Foto: JOSEP LAGO

Notts County ligger i byen Nottingham. Klubben blev stiftet i 1862 og er verdens ældste professionelle fodboldklub. Men klubben har i den seneste tid været i et økonomisk kaos, som de danske brødre nu vil rette op på.

Alexander og Christoffer Reedtz ejer sammen analysefirmaet Football Radar, der har hovedsæde i London og kontorer i Liverpool og bulgarske Plovdiv.

»Lige siden vi stiftede firmaet for 10 år siden, har det været vores mål at eje en professionel fodboldklub, og vi er begejstrede over, at dagen er kommet, hvor vi har indfriet den ambition,« sagde brødrene på klubbens hjemmeside, da nyheden kom frem i juli.

Notts County rykkede i sidste sæson ned fra League Two, den fjerdebedste række i England. I år er første gang nogensinde, at Notts County ikke er at finde i en af Englands fire bedste rækker.