Gerard Pique slipper ikke for at tilbagebetale knap 16 millioner kroner i skat, beslutter retten i Spanien.

Den spanske fodboldspiller Gerard Pique skal betale 2,1 millioner euro, svarende til knap 16 millioner kroner, tilbage i skat og bøder.

Det har retten i Spanien stadfæstet onsdag, skriver en række nyhedsbureauer.

Forsvarsspilleren fra FC Barcelona havde fået samme dom tilbage i 2016. Men han havde anket. Altså forgæves.

Skattesagen stammer fra 2008-2010 og omhandler spillerens imagerettigheder.

Han er ikke den første prominente fodboldspiller, som den seneste tid er havnet i skatteproblemer i Spanien.

Også Barcelona-holdkammeraten Lionel Messi samt den tidligere Real Madrid-spiller Cristiano Ronaldo er blevet dømt i skattesager.

Piqués kendte popstjernehustru, colombianeren Shakira, er også ved at blive undersøgt af de spanske skattemyndigheder. Hun afviser at have gjort noget forkert.

Ifølge AFP blev Shakira for en måned siden afhørt af en dommer i en sag, hvor sangerinden angiveligt skulle have snydt de spanske skattemyndigheder for 14,5 millioner euro, svarende til 109 millioner kroner.

Som spiller har Pique vundet et hav af titler med Barcelona, inklusive det spanske mesterskab og Champions League. Med Spanien har han været med til at vinde både EM og VM.

