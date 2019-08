Farvel og tak.

Meget er begyndt at pege på, at den brasilianske fodboldstjerne Philippe Coutinho snart er fortid i FC Barcelona.

Efter bare halvandet år i klubben synes den 27-årige brasilianer færdig efter aldrig for alvor at have slået igennem.

Det skriver medier i både England og Spanien.

Philippe Coutinho har ikke været så toneangivende, som man håbede på i FC Barcelona. Foto: JOSE JORDAN Vis mere Philippe Coutinho har ikke været så toneangivende, som man håbede på i FC Barcelona. Foto: JOSE JORDAN

Barcelona-mediet Sport melder, at FC Barcelona meget gerne ser Philippe Coutinho skifte væk allerede i dette transfervindue, hvor de foretrækker et salg, mens man ikke nødvendigvis vil udelukke en lejeaftale.

Allerede nu kan man dog konkludere, at der kun er en håndfuld klubber, der vil have råd til brasilianeren, der med en pris på cirka 1,2 milliarder kroner var Barcelonas dyreste indkøb nogensinde, da han blev hentet i januar 2018.

Mediet melder dog, at klubben er indstillet på, at man formentlig ikke kommer til at tjene penge på et salg af Coutinho, men til gengæld forventer man heller ikke noget enormt tab.

Samtidigt melder Sport, at der ligger et konkret bud på Philippe Coutinho, og der ser ud til at komme fra Premier League.

Catalunya Radio siger, ifølge Mundo Deportivo, at Arsenal skulle være interesseret at leje brasilianeren i et år, og at man er villig til at betale omkring 200 millioner kroner for det - plus løn.

27-årige Coutinho har i sine 76 kampe for FC Barcelona lavet 21 mål og 11 assist, hvilket hverken er katastrofalt eller forrygende.

Til gengæld har der været konsensus om, at han bare ikke har fungeret på Barcelona-holdet, hvor han som oftest har spillet på venstre kant. Men i holdets 4-3-3-system har han virket malplaceret på kanten, mens han heller ikke har fungeret, når han har fået chancen på midtbanen.

Philippe Coutinho kom til europæisk fodbold fra Vasco da Gama, da Inter købte kam i 2010. Siden blev han lejet ud til Espanyol, inden han blev solgt til Liverpool og derfra til Barcelona.