FC Barcelona-angriber Luis Suárez beder medierne om at lade hans tidligere holdkammerat og nuværende ven Neymar være i fred.

Siden den brasilianske superstjerne Neymar valgte at skifte fra FC Barcelona til Paris Saint-Germain har der været rygter omkring, at han ville skifte tilbage, hver eneste gang, at vi har nærmet os et transfervindue.

Neymars tidligere holdkammerat Luis Suárez opfordrer medier til at stoppe med at skrive omkring ham og siger, at Neymar nok selv skal melde ud, hvis der sket noget.

»Du ved aldrig, hvad der kommer til at ske i fodbold. Jeg kunne sikkert spille med ham igen i Barcelona sammen med mine venner eller måske bare derhjemme,« siger Suárez til Globo Esporte.

»Det er rigtigt, hvad Neymar siger. De snakker om ham i hvert eneste transfervindue. Det handler konstant om Neymar. Det eneste rigtige at gøre er at lade ham nyde den beslutning, han tog, hvilket var at skifte til Paris.«

»Lad ham nyde Paris. Når der opstår en mulighed for et skifte, kan han tage en beslutning og lade alle andre vide det. Jeg mener, at han er moden på det punkt.«

Neymar nåede at spille 123 kampe og score 68 mål for FC Barcelona, hvor han var en tredjedel af den måske bedste offensive trio i fodboldens historie MSN, som han dannede sammen med Lionel Messi og Suárez.

Denne artikel er leveret af Ronaldo.com