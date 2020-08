FC Barcelonas franske forsvarsspiller Samuel Umtiti er blevet testet positiv for coronavirus. Det oplyser den spanske klub på sin hjemmeside fredag aften.

Nyheden kommer godt en time før det spanske storhold møder Bayern München i Champions League-kvartfinalen.

Umtiti har været ude med en skade i den seneste tid. Han var derfor heller ikke i spil til braget mod Bayern.

LATEST NEWS | @samumtiti tests positive for Covid-19.



All the details: https://t.co/JkIEikhseQ pic.twitter.com/kLVPitD4m9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 14, 2020

Barcelona oplyser, at Umtiti ikke har symptomer og er isoleret i sit hjem.

»Klubben har informeret de relevante sports- og sundhedsmyndigheder og har ligeledes opsporet de folk, der har haft kontakt med spilleren, så de kan få foretaget test,« lyder det på Barcelonas hjemmeside.

Tidligere er også Barcelona-spilleren Jean-Clair Todibo blevet testet positiv.

Det er langtfra de første spillere fra spanske klubber, der bliver smittet med coronavirus. Også de to store Madrid-klubber, Real Madrid og Atlético Madrid, er blevet ramt af smittetilfælde den seneste tid.

Spanien er et af de europæiske lande, der har været hårdest ramt af det verdensomspændende udbrud af coronavirus.

Over 340.000 personer er blevet registreret som smittet i Spanien, og over 28.000 smittede har mistet livet i landet.

Det viser tal fra amerikanske Johns Hopkins University.

Efter at have fået godt styr på udbruddet i juni oplever Spanien for tiden igen stigende smittetal. Det fik i sidste uge blandt andet Udenrigsministeriet i Danmark til at fraråde alle ikke-nødvendige rejser til Spanien.

/ritzau/