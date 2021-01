Lionel Messi stod for to af målene i 4-0-sejren over Granada. Martin Braithwaite fik de sidste 25 minutter.

Med en sejr på 4-0 lørdag aften ude mod Granada spillede FC Barcelona sig ind i top-3 i La Liga efter en ellers skidt indledning på sæsonen.

Martin Braithwaite lunede bænken fra start, mens Lionel Messi førte an i cataloniernes femte sejr i de seneste syv ligakampe. De to øvrige kampe er endt uafgjort.

Med de tre point rykker Barcelona op på tredjepladsen. Holdet er to point efter Real Madrid, som har en kamp til gode. I spidsen ligger Atlético Madrid, fire point foran Barcelona og med tre kampe til gode.

Barcelona tog føringen i Granada efter 12 minutters spil på en scoring af Antoine Griezmann.

Granada protesterede kraftigt over scoringen, da den franske angriber stod i soleklar offsideposition tæt foran mål. Men Granada-angriber Roberto Soldado gav Barcelona-afleveringen frem i banen en solid afretning med et spark og ophævede ifølge dommeren offsiden.

Hjemmeholdet kom frem til nogle okay chancer, men Barcelona dominerede spillet og havde det held, der skulle til.

Ved første mål vurderede dommeren, at Soldado aktivt forsøgte at spille bolden og ophævede derved offsiden. Det så nu ud til at være en rimelig vurdering.

Men da Lionel Messi ti minutter før pausen gjorde det til 2-0, protesterede Granada-spillerne igen. Denne gang måske mere med rette.

For inden Lionel Messi smukt sparkede bolden i kassen efter et kontraangreb, havde Sergio Busquets erobret bolden med hånden og igangsat angrebet.

Da man til denne sæson i den spanske liga valgte, at forseelser både tidsmæssigt, i afstand fra mål og i antal afleveringer skulle være tættere på den pågældende scoring, mente dommeren ikke, at målet skulle annulleres.

Selv om erobringen med hånden blev til selve igangsætningen af kontramålet, så skete det på Barcelonas halvdel. Derfor kunne dommeren lade målet stå.

Til gengæld kunne ingen protestere, da Messi reelt afgjorde kampen på et frispark fra kanten af feltet på tærsklen til pausefløjt.

Griezmann stod med en flot halvflugter for 4-0-målet knap midtvejs i anden halvleg. Kort efter fik Messi fyraften, hvilket gav plads til Martin Braithwaite.

Danskeren nåede at trække et rødt kort, da Jesus Vallejo nedlagde ham som sidste mand i 78. minut, men ellers var anden halvleg en noget kedelig affære.

Tidligere lørdag vandt Sevilla 3-2 hjemme over Real Sociedad på et hattrick af angriberen Youssef En-Nesyri. Sevilla er et point efter Barcelona, men har til gengæld to kampe i hånden i forhold til Messi og co.

/ritzau/