Barcelona havde kurs mod sejr og førsteplads i La Liga, men to mål af Granada i anden halvleg spolerede det.

FC Barcelona missede torsdag en gylden mulighed for at spille sig til tops i La Liga.

Lionel Messi sendte ellers planmæssigt hjemmeholdet foran 1-0 på Camp Nou mod Granada, men to mål af gæsterne i anden halvleg spolerede cataloniernes drømme.

Det er første gang nogensinde, at det lykkes for Granada at få point med hjem fra Barcelonas mægtige hjemmebane.

Resultatet betyder, at Barcelona forbliver på tredjepladsen i den tætte tabel med 71 point. Det er samme antal som Real Madrid, der dog er bedre indbyrdes. Atlético Madrid topper tabellen med 73 point.

Det er blot tredje gang i 18 kampe i 2021, at FC Barcelona ikke vinder.

Der resterer fem spillerunder i La Liga, og Barcelona skal blandt andet møde Atlético Madrid 8. maj.

Ronald Koemans mandskab sad på stort set alt spillet i torsdagens kamp på Camp Nou.

Der skulle dog gå mere end 20 minutter, før den dominerende boldbesiddelse blev vekslet til mål. Det stod Messi for.

Antoine Griezmann tog bolden med efter en flot vending og satte forsvaret af, inden han med perfekt timing fandt argentineren, der havde sneget sig over på venstrekanten og sikkert satte bolden i mål i det lange hjørne.

Trods et par store Barcelona-chancer efterfølgende var det første halvlegs eneste scoring.

Alt tydede på, at Barcelona ville udbygge føringen yderligere i anden halvleg. Koemans tropper var i total kontrol, men det lykkedes aldrig at lukke kampen.

I stedet udnyttede Granada effektivt sine få muligheder.

Angriberen Darwin Machis blev spillet i dybden og sendte flot bolden ind bag Marc-André ter Stegen i Barcelona-målet.

Machis var tæt på offside, men holdt sig på den rigtige side af forsvarslinjen. Det var Koeman dog ikke enig i, og Barcelona-træneren brokkede sig til et rødt kort.

Fra tilskuerpladserne kunne han se sit hold falde sammen, da Jorge Molina med godt ti minutter igen gjorde det til 2-1 til Granada. Molina var helt fri i feltet og headede bolden i mål efter et indlæg.

Martin Braithwaite var ikke med for Barcelona. Danskeren døjer stadig med den ankelskade, han pådrog sig under en træning i sidste uge.

