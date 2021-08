I mere end et årti har han været FC Barcelonas altoverskyggende superstjerne, men nu er klubben ved at slette alle spor fra Lionel Messi.

Det ses helt konkret på FC Barcelonas stadion, Camp Nou, hvor arbejdere er i gang med at pille en gigantisk facadeudsmykning ned med Messis billede.

På billeder og videoer fra Camp Nou (se herover) kan man se et par arbejdsmænd på en lift skrælle Messis ansigt og krop væk fra en gigantisk facadeudsmykning, hvor han optræder sammen med et par holdkammerater.

Den argentinske fodboldstjerne har ikke kunne blive enig med den spanske storklub, som er i økonomisk uføre, om en ny kontrakt, hvorfor han nu er fortid i klubben. Det kom frem torsdag i sidste uge.

Siden er det gået stærkt. Søndag afholdt Lionel Messi et tårevæddet pressemøde, hvor han sagde farvel og tak efter 20 år som FC Barcelona-spiller.

I dag lander det 34-årige fodboldikon og hans familie og følge i Paris, hvor han skal skrive under på en kontrakt med Paris Saint-Germain.

Lionel Messi har vundet ti spanske mesterskaber og Champions League tre gange med FC Barcelona, som han har scoret 672 mål for i 778 kampe.

