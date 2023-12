Joao Felix, der er udlejet fra Atlético Madrid til FC Barcelona, blev matchvinder, da klubberne mødtes.

FC Barcelona hentede søndag en vigtig sejr i bestræbelserne på at holde sig inde i den spanske titelkamp.

På hjemmebane vandt catalonierne med 1-0 over Atlético Madrid i en direkte duel mellem La Ligas nummer tre og fire.

Sejren betyder, at Barcelona har fire point op til Real Madrid og Girona, mens Atlético Madrid har syv point op til ligaens førende duo.

Barcelona-træner Xavi Fernandez kunne straks fra start se sine spillere dominere opgøret mod gæsterne fra hovedstaden. Sejren vaklede dog gevaldigt i det sidste kvarter.

Efter en halv time kom føringsmålet til 1-0, da portugiseren João Félix fra en spids vinkel vippede bolden over gæsternes målmand Jan Oblak.

Den 24-årige målscorer er i denne sæson udlejet fra netop Atlético til Barcelona, men de venskabelige følelser var pakket godt og grundigt væk hele aftenen på Montjuic.

Atlético-forsvareren Mario Hermoso gik nogle minutter efter målet hårdt til João Félix, da portugiseren var tæt på øge føringen på en tværpasning fra Ilkay Gündogan. Hermoso satte knopperne ned på Felix's fod efter afslutningen.

Efter pausen fortsatte Barcelona dominansen, uden at give de store muligheder væk i den anden ende frem til det sidste kvarter.

Her var den tidligere Barcelona-angriber Antoine Griezmann tæt på at få en friløber, men godt løbearbejde fra blandt andre danske Andreas Christensen var med til at hindre en chance til Atlético.

Memphis Depay, der også har en fortid i Barcelona, havde senere et frispark, der blev reddet ind på træværket af hjemmeholdets keeper Inaki Pena.

Nu levede kampen, og flere gange brændte det på i slutfasen, men det lykkedes Barcelona at hive sejren hjem.

Om en uge venter yderligere en vigtig opgave for Barcelona, når holdet på hjemmebane tager imod sæsonens helt store overraskelse fra Girona.

