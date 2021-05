Barcelonas fodboldkvinder er Champions League-finaleklar efter sejr over PSG med Nadia Nadim og Signe Bruun.

Nadia Nadim og Signe Bruun kommer ikke til at spille Champions League-finale med Paris Saint-Germain i denne sæson.

Søndag tabte PSG nemlig returkampen med 1-2 til Barcelona, som dermed avancerede med samlet 3-2.

Nadim og Bruun startede begge på bænken, men blev sendt på banen i kampens sidste del i jagt på udligningen, som altså udeblev.

Efter 1-1 i den første kamp i Paris tog Barcelona et skridt mod finalen med et tidligt mål i returkampen.

Allerede i det ottende minut bragte hollænderen Lieke Martens Barcelona foran, da hun på flot vis krøllede bolden ind i hjørnet til 1-0.

Efter en halv time sørgede Martens også for 2-0, da hun sendte en aflevering i nettet fra en position lige foran mål.

Tre minutter senere bragte Marie-Antoinette Katoto dog igen spænding til opgøret med sin reducering til 1-2.

Nu manglede PSG blot et mål for at avancere på reglen om udebanemål, men Barcelona var ikke sådan at overliste.

Efter 73 minutter blev Nadia Nadim sendt på banen i jagten på udligning, og tre minutter før tid blev også angriberen Signe Bruun sendt på banen, men PSG formåede ikke at score det forløsende mål.

Barcelona har aldrig vundet Champions League, men tabte i 2019 finalen til Lyon, der har vundet turneringen de seneste fem sæsoner og syv gange i alt i det seneste årti.

I denne sæson blev Lyon sendt ud af PSG i kvartfinalen.

Søndag spilles også den anden retursemifinale. Chelsea med Pernille Harder skal hjemme i London forsøge at vende nederlaget på 1-2 i den første kamp til samlet sejr mod Bayern München.

Finalen spilles i Göteborg 16. maj.

/ritzau/