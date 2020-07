Espanyol er færdig i Primera Division efter nederlag til Barcelona. Braithwaite fik ti minutter på banen.

FC Barcelona sendte onsdag lokalrivalen Espanyol ned i den næstbedste spanske fodboldrække.

Hjemme på Camp Nou vandt Lionel Messi og holdkammeraterne uden at imponere med 1-0 på en scoring af Luis Suarez.

Med sejren fastholder storklubben fra Catalonien presset på ligaens førerhold fra Real Madrid, der topper rækken med 77 point foran Barcelona med 76 point. Real har endda spillet en kamp mindre.

Selv om Espanyol har haft en alt andet end prangende sæson, så bed holdet godt fra sig i første halvleg mod Barcelona.

Før pausen havde gæsterne et par særdeles gode muligheder. Den ene gang fik Marc-André ter Stegen i Barcelona-målet dygtigt afværget en friløber, og Espanyol havde også et forsøg, der snittede stolpen.

Anden halvleg begyndte skidt for Barcelona, da den netop indskiftede Ansu Fati blev udvist for at gå ind i en duel med støvleknopperne forrest. Stortalentet fik det røde kort efter et VAR-gennemsyn.

Espanyols Pol Lozano blev dog udvist umiddelbart efter som følge af en grov tackling, så begge mandskaber måtte spille kampen til ende med ti mand.

Ti minutter efter pausen slog Luis Suarez til. Barcelona-spillerne kombinerede sig igennem Espanyol-forsvaret, og til sidst kunne Uruguay-angriberen enkelt bringe hjemmeholdet på 1-0.

Danske Martin Braithwaite sad på bænken helt frem til det 82. minut for Barcelona. Angriberen var dog ikke involveret i det store i en slutfase, hvor Espanyol pressede på.

Med tre spillerunder tilbage af sæsonen er det umuligt for Espanyol at redde sig. Holdet har 24 point på sidstepladsen. Eibar, der er placeret over nedrykningsstregen, har 35 point.

/ritzau/