Brasilianske Arthur skifter snart Barcelona ud med Juventus, og det betyder, at han ikke gider at spille sæsonen færdig for den spanske storklub, lyder det.

Det har fået Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu til at fare i flint.

Den spanske liga er lukket ned, men der venter stadig Champions League-kampe for Barcelona, der skal op imod Napoli i returopgøret i 1/16-finalerne.

Men med et skifte til Juventus på trapperne har Arthur meddelt, at han ikke vil spille mere for Barcelona.

Foto: Alejandro Garcia Vis mere Foto: Alejandro Garcia

»Hvad han har gjort, er en kæmpe mangel på respekt overfor sine holdkammerater, fordi holdet gerne vil gøre det godt i Champions League,« siger præsidenten til SPORT

»Det giver ikke mening, at en spiller ikke vil spille for så vigtig en titel. Det er slet ikke i orden og fuldstændigt ufatteligt. Vi havde en aftale om, at han ville spille med i Champions League. Han er en vigtig spiller, der kan hjælpe os,« siger Bartomeu.

»Han kom ikke tilbage fra en mini-ferie. Det er en uacceptabel aktion. Og det er derfor, vi har åbnet en sag mod ham, fordi der er intet, der retfærdiggører hans fravær. Han ringede bare og sagde, at han ville blive i Brasilien. Det havde ingen givet ham lov til,« tordner Barcelona-bossen.