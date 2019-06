Målmanden Neto skal i de kommende fire år spille for FC Barcelona, der har hentet brasilianeren i Valencia.

FC Barcelona skifter ud på målmandsposten med både køb og salg hos rivalen Valencia.

Efter at have solgt reservekeeperen Jasper Cillessen til Valencia onsdag, så køber Barcelona nu målmanden Neto hos samme klub.

Neto har fået en fireårig kontrakt i Barcelona, hvor han skal konkurrere med tyske Marc-Andre ter Stegen om spilletid.

Barcelona oplyser på sin hjemmeside, at klubben har hostet op med 26 millioner euro og kan komme af med yderligere 9 millioner euro i mulig betaling for Neto.

Det samlede beløb for 29-årige Neto kan dermed løbe op i 35 millioner euro - 230 millioner danske kroner.

Neto er samtidig blevet udstyret med en frikøbsklausul på 200 millioner euro, oplyser Barcelona.

Valencia betalte 35 millioner euro for hollandske Cillessen, så der er blevet langet en del penge over disken mellem de to spanske klubber i de seneste dage.

Beløbene går dog lige op med hinanden.

Cillessen, som også fik en fireårig kontrakt i Valencia, har fået en lidt mindre frikøbsklausul på 80 millioner euro.

Hollænderen, som kom til Barcelona fra Ajax i 2016, nåede at spille 30 kampe for catalonierne på tre sæsoner, hvor han oftest sad på bænken.

/ritzau/