Træner Quique Setién har kun tre markspillere på udskiftningsbænken i Barcelonas kamp mod Alaves søndag.

FC Barcelona afslutter sæsonen med en tur til Baskerlandet for at møde Alaves, og Martin Braithwaite og co. får god plads til at holde social afstand i omklædningsrummet.

Der er nemlig blot 13 markspillere i den trup, som træner Quique Setién har udtaget til opgøret søndag eftermiddag.

Med tre udtagne målmænd sniger truppen sig op på 16 spillere, men der er langt op til de 23, som er tilladt til kampene i Primera Division.

Hovedårsagen til den usædvanligt smalle trup er en blanding af skader og karantæner, der forhindrer en række spillere i at stille op.

Gerard Pique, Ivan Rakitic og Junior Firpo er spærret efter at have raget for mange advarsler til sig.

Den franske trio med Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé og Antoine Griezmann er alle skadede. Også brasilianeren Arthur Melo har meldt sig ukampdygtig med en dårlig ankel.

Melo skifter efter denne sæson til Juventus i Italien.

Setién har valgt ikke at fylde truppen til betydningsløse kamp op med spillere fra klubbens andethold.

Det kan skyldes, at holdet i øjeblikket kæmper om oprykning fra Segunda Division B. Søndag skal Barcelona B møde Valladolid Promesas i oprykningsspillet om en billet til næstbedste række.

Real Madrid sikrede sig torsdag endegyldigt det spanske mesterskab. Barcelona er på andenpladsen syv point efter madrilenerne og ti point foran nummer tre, Atletico Madrid.

/ritzau/