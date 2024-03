FC Barcelona fik blot 0-0 mod Athletic og er stadig otte point bag Real Madrid i La Liga-toppen.

FC Barcelona havde sent søndag chancen for at avancere til andenpladsen i La Liga, men det lykkedes ikke for storklubben.

Efter 0-0 ude mod nummer fem, Athletic Bilbao, ligger Barcelona fortsat bag Real Madrid og Girona.

Det var ellers en god mulighed for Barcelona til at reducere Reals forspring til seks point og skabe lidt spænding om mesterskabet.

Barcelona havde bolden mest og havde tilløb til flest muligheder, men den langt fra sindsoprivende kamp sluttede altså målløs.

Som det var været tilfældet på det seneste, optrådte Andreas Christensen som 6'er på Barcelonas midtbane.

Han fik et gult kort for en tackling efter en time, og med et kvarter tilbage blev danskeren skiftet ud.

Første halvleg blev dyr for Barcelona, da to spillere måtte udgå med skader. Først måtte Frenkie de Jong opgive at spille videre, og kort før pausen var det også slut for Pedri.

Efter pausen ventede man på den store chance, der kunne afgøre opgøret, men seancen forblev blottet for helt åbne muligheder.

Tidligere søndag aften tabte ligaens nummer to, Girona, på udebane med 0-1 mod Mallorca.

Dermed formåede sæsonens sensation ikke at hale ind på førerholdet, Real Madrid, der sent lørdag smed point efter 2-2 mod Valencia.

Det var Gironas tredje nederlag i de seneste fire kampe.

Real Madrid fører med 66 point foran Girona og Barcelona med henholdsvis 59 og 58.

11 spillerunder resterer.

