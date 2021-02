Martin Braithwaite er ude af Barcelonas trup til onsdagens pokalsemifinale mod Sevilla, oplyser storklubben.

Angriberen Martin Braithwaite kommer ikke i kamp for FC Barcelona i onsdagens pokalsemifinale mod Sevilla.

Den spanske storklub oplyser tirsdag på Twitter, at den 29-årige dansker har pådraget sig en skade. Det er tale om en lårskade i højre ben.

Længden på angriberens forestående pause afhænger af, hvor hurtigt Braithwaite kommer sig, skriver Barcelona.

Også holdkammeraterne Miralem Pjanic og Sergino Dest er ukampdygtige.

Martin Braithwaite var senest i kamp for Barcelona søndag aften i en udesejr over Real Betis i ligaen. Her blev danskeren skiftet ud efter første halvleg i sejren på 3-2.

Onsdag møder Barcelona på udebane Sevilla i pokalsemifinalen.

/ritzau/