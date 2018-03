Marc-André ter Stegen mener, at Chelsea spillede forudsigeligt, og at Barcelona styrede kampen.

Chelsea blev onsdag aften sendt ud af Champions Leagues ottendedelsfinale med et 0-3-nederlag til Barcelona i returopgøret.

Ifølge Barcelonas målmand, Marc-André ter Stegen, spillede Chelsea, som spanierne regnede med og fik derfor ikke presset Barcelona tilstrækkeligt.

»Jeg forventede, at de spillede, som de gjorde, og det tror jeg, at alle gjorde. Da vi scorede, tror jeg næsten ikke, at Chelsea rørte bolden, og det var sådan, vi gerne ville spille.«

»Vi ville det mere, og jeg synes, at vi fortjente at gå videre. Vi scorede i starten, hvilket var rigtig godt, men det ændrede egentlig ikke vores tilgang til kampen. Vi fortsatte bare i vores stil,« siger ter Stegen til Viasat.

Chelsea havde dog flere farlige angreb og ramte stolpen to gange i returopgøret.

I sidste ende blev det til et sikkert 3-0-resultat, men Barcelona-træner Ernesto Valverde var mere tilfreds med klubbernes første opgør i London.

»Vi var det hold, der fortjente at gå videre, fordi vi leverede en god kamp i London, som jeg er meget stolt af, og jeg er meget glad, fordi vi har slået et rigtig godt hold ud,« siger Valverde til Viasat.

Det var endnu en gang Lionel Messi, der afgjorde sagerne for Barcelona, og Valverde har snart ikke mere at sige om sin stjernespiller.

»Jeg har opbrugt hele mit ordforråd i forhold til Messi. Jeg tror bare, at vi skal nyde at se ham spille.«

»Jeg har aldrig set noget lignende, og jeg ved ikke, om jeg nogensinde kommer til at se nogen som ham igen,« siger Valverde.

Barcelona holdt målet rent, hvilket var 27. gang i sæsonen, og det har også været et fokuspunkt for Valverde.

»Det har været vigtigt for mig at få holdet til at forstå, at man skal forsvare sammen, og det, synes jeg, lykkedes,« siger Barcelona-træneren.

/ritzau/