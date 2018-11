En ringe første halvleg blev kostbar for FC Barcelona, som hjemme tabte 3-4 til Real Betis i ligaen.

FC Barcelona leverede en af sæsonens dårligste og mest uinspirerede præstationer søndag på hjemmebane mod Real Betis, som kunne rejse fra Camp Nou med en overraskende sejr på 4-3.

Dermed forbliver Barcelona på 24 point for 12 kampe, hvilket blot er et enkelt mere end Atlético Madrid og Alaves, mens lokalrivalerne fra Espanyol kan komme a point med Barcelona med en sejr søndag.

Betis får lidt luft til bunden, hvor holdet nu er placeret midt i tabellen.

Selv om Lionel Messi var tilbage på holdet, leverede Barcelona en af de tammeste præstationer i sæsonen i første halvleg.

I de første 45 minutter havde gæsterne bolden stort set lige så meget som de ellers så pasningssikre Barcelona-spillere, og den defensive organisation sejlede.

Det blev allerede udstillet efter 20 minutter. Sergi Roberto viste, at han defensivt stadig er mere midtbanespiller end omskolet back. Junior Firpo trak ind fra venstre, tog et trak til siden forbi Roberto og sendte bolden fladt ind i nærmest hjørne.

Barcelona er før kommet bagud hjemme mod mindre hold for så at fyre op for offensiven og køre modstanderen over. Det skete på ingen måde.

I stedet fortsatte mestrene med at lave fejl, og ti minutter før tid kostede det igen.

En tværbold i feltet havnede hos det tidligere Barcelona-talent Christian Tello. Helt upresset kunne han lægge bolden tilbage midt foran mål til veteranen Joaquin, som med indersiden dirigerede bolden ind til 2-0.

Det var faktisk tættere på 3-0 end 1-2, og det var fuldt fortjent, at Betis var foran med to ved pausen efter en sjældent uinspireret indsats fra ligaens førerhold.

Barcelona-træner Ernesto Valverde tog konsekvensen i pausen, hvor unge Arthur blev erstattet af Arturo Vidal.

Spillet blev bedre, Betis blev presset tilbage, men den defensive organisation var stadig en by i Rusland.

Lionel Messi fik reduceret på straffespark efter 68 minutter og skabt tro på comebacket, men symptomatisk for Barcelonas aften gik det galt bare tre minutter senere.

Tello var nok en gang manden med assisten, denne gang til Giovani Lo Celso, som gjorde det til 3-1.

Men den underholdende kamp var slet ikke slut, for ti minutter før tid fik indskiftede Arturo Vidal pustet nyt liv i comebackhåbet med scoringen til 2-3 - blot for tre minutter senere atter at se det hele ramle sammen.

Ivan Rakitic fik sit andet gule kort, og kort efter det blev Barcelonas højre forsvarsside igen igen skilt ad, så Sergio Canales kunne glide en tværpasning ind til 4-2.

Nok en reducering signeret Lionel Messi efter et smukt opspil i overtiden kom alt for sent, og Barcelona måtte notere et højst overraskende nederlag.

/ritzau/