Martin Braithwaite blev skiftet ind i det 83. minut, da FC Barcelona tabte 0-1 til Atlético Madrid.

FC Barcelona løb ind i endnu et pointtab, da den catalanske storklub lørdag aften var på besøg hos Atlético Madrid.

Det endte således med et nederlag på 0-1 til hovedstadsklubben, der sikrede sejren med en scoring i slutningen af første halvleg.

Sejren betyder, at Atlético Madrid forlænger en god stime i La Liga, hvor det nu er blevet til fem sejre i træk. Holdet ligger med 20 point på andenpladsen med samme pointantal som Real Sociedad på førstepladsen.

Nederlaget til Barcelona betyder til gengæld, at sidste sæsons nummer to ligger på en skuffende 10.-plads i La Liga med 11 point efter 8 kampe.

Begge hold havde fine muligheder fra kampens start.

Barcelonas Antoine Griezmann var tæt på score mod sit tidligere hold, men hans flyvende flugter gik lige over mål. I den anden ende var Marcos Llorente tæt på med en afslutning på overliggeren efter godt ti minutter.

Det var dog først i tillægstiden i første halvleg, at der blev åbnet for målscoringen. Her bragte hjemmeholdet sig foran med 1-0.

Den rutinerede Barcelona-stopper Gerard Pique forsøgte at bryde spillet højt oppe på banen, men han mistede bolden og i stedet blev Yannick Carrasco spillet fri i det rum, som Pique havde efterladt bag sig.

Barcelonas målmand Marc-André ter Stegen blev fanget på mellemhånd ude af sit mål, Carrasco trak uden om ham og sendte bolden i et tomt mål.

I anden halvleg pressede de catalanske gæster mere og mere på, og de kom også frem til flere store chancer. De blev dog også misbrugt på stribe, og Jan Oblak diskede op med flere fine redninger i Atlético-målet.

Martin Braithwaite, der netop har været samlet med det danske landshold, blev skiftet ind i det 83. spilminut. Den 29-årige dansker nåede dog ikke rigtig at sætte sit præg på kampens afslutning.

/ritzau/