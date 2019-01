Kevin-Prince Boateng tørner resten af sæsonen ud for FC Barcelona, der lejer ham i italienske Sassuolo.

FC Barcelona-træner Ernesto Valverde har fået flere strenge at spille på.

Den spanske storklub har således indgået en aftale med italienske Sassuolo om at leje Kevin-Prince Boateng for resten af sæsonen.

Det skriver begge klubber på deres hjemmesider.

Lejeaftalen indeholder en købsoption for Barcelona på otte millioner euro.

Den tyskfødte ghaneser gør sig primært på den offensive del af midtbanen, men er i sin karriere i perioder også blevet flyttet længere tilbage.

31-årige Boateng har tidligere spillet i både Premier League, Bundesligaen, Serie A og Primera Division, som han altså nu vender tilbage til. Han er nok bedst kendt for sin tid i AC Milan, som han i to omgange har spillet for.

Boateng skiftede til Sassuolo i sommer og har i denne sæson scoret 5 mål i 15 kampe.

Han er noteret for 15 landskampe for Ghana og en række ungdomslandskampe for Tyskland.

Boateng kan få debut for Barcelona, når holdet onsdag møder Sevilla og Simon Kjær i den spanske pokalturnering, Copa Del Rey.

