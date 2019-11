Hvis du har gjort Barcelona til europæiske mestre, så har Barcelona din ryg.

Den beslutning tog tidligere FC Barcelona-præsident Joan Laporta tilbage i 2009.

Her så han FC Barcelona vinde Champions League-trofæet foran Manchester United på Stadio Olimpico i Rom. Og så besluttede han sig for at punge ud.

Ikke bare til det daværende Barcelona-hold med Samuel Eto'o, Lionel Messi og Andrés Iniesta, der tog titlen - men til samtlige Barcelona-spillere, der nogensinde har ført den catalanske storklub til en europæisk triumf.

Der afslører den argentinske Barcelona-legende Juan Carlos Heredia, der var med til at vinde Cup Winners' Cup i 1979, i et interview med det spanske magasin The Tactical Room.

»Da Barcelona vandt Champions League-finalen i Rom mod Manchester United med et mål fra Messi, besluttede klubbens præsident, at alle, der var blevet europæiske mestre med Barcelona, ville få løn resten af livet,« siger Heredia, inden han slår fast:

»Og han har holdt, hvad han lovede.«

Derfor skulle cirka 290 fodboldspillere, fordelt over 12 europæiske triumfer, fortsat modtage løn fra FC Barcelona.

Michael Laudrup i aktion mod Real Madrid på Nou Camp i Barcelona, sep. 92. Foto: PALLE HEDEMANN Vis mere Michael Laudrup i aktion mod Real Madrid på Nou Camp i Barcelona, sep. 92. Foto: PALLE HEDEMANN

Hvor stor lønnen er, melder historien ikke noget om.

Men det vil altså sige, at danske Michael Laudrup må være på lønningslisten i FC Barcelona på baggrund af sejren i Europa Cuppen i 1992 - turneringen, der året efter blev omdøbt til Champions League.

Barcelona har vundet Europa Cuppen/Champions League fem gange - 1992, 2006, 2009, 2011 og senest i 2015.

Derudover har klubben vundet UEFA Cuppen tre gange - i 1958, 1960 og 1966 - samt Cup Winners' Cup fire gange, i 1979, 1982, 1989 og 1997.