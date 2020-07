Den spanske fodboldtræner og FC Barcelona-legende Xavi Hernandez er testet positiv for coronavirus.

Det oplyser træneren selv på sin Instagram-profil.

'I dag vil jeg ikke være i stand til at ledsage mit hold i deres retur til sæsonen,' skriver Xavi i et opslag og tilføjer:

'For få dage siden efter QSLs (den qatarske fodboldliga, red.) protokol, blev jeg testet positiv for covid-19. Heldigvis har jeg det godt, men jeg vil holde mig isoleret, indtil jeg har overvundet det.'

Xavi spillede størstedelen af sin karriere i FC Barcelona, inden han i 2015 skiftede til Al Sadd i Qatar. Efter sit karrierestop i 2019, blev spanieren i stedet cheftræner i klubben. Foto: FAYEZ NURELDINE Vis mere Xavi spillede størstedelen af sin karriere i FC Barcelona, inden han i 2015 skiftede til Al Sadd i Qatar. Efter sit karrierestop i 2019, blev spanieren i stedet cheftræner i klubben. Foto: FAYEZ NURELDINE

Den spanske træner skriver videre i sit opslag, at han glæder sig til at vende tilbage til de daglige rutiner og sit arbejde, når lægerne igen giver grønt lys til det.

Xavi takker desuden i sit opslag myndighederne for, at have gjort det muligt, at opspore virussen så hurtigt, så yderligere smitte kan være undgået, hvorved fodboldligaen i Qatar fortsat kan afvikles efter planen.

40-årige Xavi er i øjeblikket cheftræner for den qatarske klub Al Sadd, der indtager en tredjeplads i Qatar Stars League efter 17 kampe.

Ligaen har været på pause siden marts som følge af coronapandemien, men Al Sadd spiller lørdag sin første kamp siden pausen, når klubben møder Al Khor på hjemmebane.